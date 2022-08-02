Новокузнецкие транспортные полицейские раскрыли кражу оборудования рельсоукладочной машины стоимостью более 160 тысяч рублей

Сотрудники отделения по борьбе с преступными посягательствами на грузы Новокузнецкого линейного отдела (ЛО) МВД России задержали 19-летнего местного жителя, подозреваемого в хищении оборудования рельсоукладочной машины и серии краж металла из железнодорожных полувагонов.

На железнодорожной станции Абагур-Лесной он демонтировал 16 роликовых транспортеров, предназначенных для подачи рельсов к месту их укладки. Похищенные детали злоумышленник спрятал в лесополосе, а затем вывез на принадлежащем ему автомобиле и сдал в пункт приема металла. Ущерб, причиненный железнодорожному предприятию, превысил 160 тысяч рублей.

В ходе оперативных мероприятий транспортные полицейские установили причастность мужчины к четырем фактам хищения лома черного металла из полувагонов грузовых поездов, проходивших по станции Абагур - Лесной. Более 850 килограммов металлолома также были вывезены и реализованы в пункт приема металла.

В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража). За наиболее тяжкое из этих деяний установлено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок пять лет.

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