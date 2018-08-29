Новокузнецкие врачи прооперировали пациенту мозг через ногу

Новокузнецкие врачи впервые в Кузбассе применили новый метод лечения поражения сосудов головного мозга: 74-летней пациентке с ишемическим инсультом провели стентирование интракраниальных сосудов головного мозга малоинвазивным способом через бедренную артерию.

Нормальный кровоток в головном мозге был восстановлен за счет установки саморасширяющегося стента в просвет артерии. Это позволит предупредить развитие повторного инсульта.

Спустя неделю после операции женщина была выписана из больницы и отправилась домой.