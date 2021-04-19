Новокузнецкий колледж искусств принял участие в волонтерской акции Памятнику быть!

19 апреля 2021 года в поддержку «Всероссийского дня заботы о памятниках истории и культуры» в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» (проезд Крепостной, 1) состоялся 2-й этап IX волонтерской экологической акции «Памятнику быть!».
В мероприятии приняли участие более 30-ти студентов Новокузнецкого областного колледжа искусств.
В рамках субботника участники навели порядок на аппарели Кузнецкого полубастиона и территории перед Солдатской казармой Кузнецкой крепости.
Кроме уборки силами студентов музыкального отделения был организован концерт. Для гостей мероприятия прозвучали народные и эстрадные песни в исполнении вокального ансамбля «Млада» и сольных выступлений (концертмейстер Виталий Горбатков).
В это же время студенты отделений изобразительных искусств провели сеансы живописи в экспозиционных и выставочных пространствах «Кузнецкой крепости».
Завершилось мероприятие экскурсией по основной экспозиции музея, выставке «Кузбасс: три века в истории страны» и чаепитием.
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