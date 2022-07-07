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Новокузнецкий линейный отдел МВД России присоединяется к поздравлениям со Всероссийским днем семьи, любви и верности

8 июля уже 15 лет вся страна отмечает День семьи, любви и верности.

Отмечают этот праздник и семьи сотрудников Новокузнецкого линейного отдела (ЛО) МВД России, в том числе и семья Евгении и Виктора Альбрехта. Судьбы старшего следователя следственного отделения и старшего оперуполномоченного отдела по борьбе с преступными посягательствами на грузы связала служба в органах внутренних дел, а точнее супруги познакомились в Новокузнецком линейном отделе. Теперь это дружная, счастливая семья, воспитывающая двух прекрасных сыновей. Муж и жена всегда поддерживают друг друга, с пониманием относятся к трудностям службы и рабочему графику каждого. «Залог счастливой семейной жизни – любовь и взаимопонимание» - отметила Евгения.

Сотрудники Новокузнецкого ЛО МВД желают всем семьям большой любви, согласия и взаимопонимания, счастья и достатка.

К поздравлениям присоединяется и член Общественного совета при Новокузнецком ЛО МВД России Красногорская Ольга Борисовна: «Поздравляю всех с праздником семьи, любви и верности! Это очень важный и нужный праздник, ведь важнее семьи в жизни человека нет ничего. Семья - это там, где любишь и веришь. Настоящая семья даёт силы жить и просыпаться каждое утро с хорошим настроением, а что может быть важнее этого в жизни?».

 

Фото:  Новокузнецкий линейный отдел МВД России

Общество
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
07/07/2022
Общество
Новокузнецк
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