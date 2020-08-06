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Новокузнецкий «Металлург» одержал очередную победу и обеспечил себе выход в плей-офф

Кузбасский клуб поборется за медали чемпионата России.


В эти дни в нескольких городах России проходят матчи 7-го тура чемпионата страны по регби среди мужских команд. Новокузнецкий «Металлург» свой матч проводил 5 августа в Казани против местной «Стрелы». Коллектив из столицы Татарстана является прямым конкурентом «кузни» в борьбе за позиции в верхней части турнирной таблицы.
Упорнейший поединок завершился победой новокузнечан со счётом 21:12. Регбисты «Металлурга» показали уже ставшую их «визитной карточкой» стабильно надёжную игру в обороне и использовали большую часть выгодных моментов в нападении. 11 баллов кузбасскому клубу принёс южноафриканский легионер, защитник Нкулулеко Ндлову, ещё 10 – добавил капитан команды, форвард Антон Сычёв.
Победа позволила «Металлургу» увеличить общее количество очков в турнирной таблице до 24. Теперь подопечные Вячеслава Шалунова занимают второе место, уступая 2 балла только пензенскому «Локомотиву» и опережая 8 клубов-конкурентов, в том числе действующего чемпиона России, красноярский «Енисей-СТМ».
До конца регулярного чемпионата «Металлургу» осталось провести два матча – 21 августа дома как раз с лидером, «Локомотивом», и 27 августа в гостях с «Енисеем-СТМ». Независимо от результатов этих встреч кузбасская команда уже точно не опустится ниже шестой строчки в таблице, а значит, гарантированно примет участие в плей-офф и поборется за призовые места соревнований.

Спорт
Топ
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
06/08/2020
Спорт
Топ
Новокузнецк

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