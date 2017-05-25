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Новокузнецкий «Металлург» покидает КХЛ

В будущем сезоне новокузнецкий «Металлург» и хорватский «Медвешчак» покинут Континентальную хоккейную лигу.

Решение об исключении из КХЛ двух клубов было принято в соответствии с комплексной оценкой, которая была проведена по восьми параметрам. В результате два самых слабых клуба прекращают играть в лиге.

По словам президента КХЛ Дмитрия Чернышенко «Медвешчак» не предоставил документов для участия в следующем сезоне, а новокузнецкий «Металлург» стал самым слабым клубом по параметрам рейтинга.

При этом президент КХЛ подчеркнул, что у новокузнецкого «Металлурга» было время, чтобы исправить ситуацию: у клуба было время подготовиться, там сменился менеджмент в следующем сезоне, но это не привело к какому-либо результату.

По мнению Чернышенко новокузнецкая хоккейная школа только выиграет от исключения «Металлурга» из КХЛ, так как переход в Высшую лигу освободит средства, которые можно будет перенаправить туда, где есть результат. «Там интересная, сильная школа, сам регион богат на таланты, школа будет работать и поставлять игроков, которые потом будят развиваться», - отметил Чернышенко.

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов  высказал мнение, что сокращение клубов в Континентальной хоккейной лиге повысит уровень хоккея в чемпионате.

Спорт
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Новокузнецк
kuzbassnews.ru
25/05/2017
Спорт
Топ
Новокузнецк
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