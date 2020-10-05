Новокузнецкий «Металлург» с победы начал выступление в плей-офф чемпионата России по регби

Кузбасская команда получила преимущество перед ответным матчем со сложным соперником.
Новокузнецкий «Металлург» провёл первый матч в рамках серии 1/4 финала плей-офф чемпионата России по регби. На своём поле подопечные Вячеслава Шалунова принимали один из самых титулованных клубов страны – «ВВА-Подмосковье» из Монина. Встреча завершилась победой новокузнечан, 26:14. Причём по ходу большей части поединка хозяева вели с «сухим» счётом, и только в концовке соперник сумел несколько сократить разрыв.
Самым результативным игроком матча стал полузащитник «Металлурга» Никита Пронин. Он заработал для команды 16 очков. По пять баллов кузбасскому коллективу добавили защитник Лев Дерксен и нападающий Николоз Сухашвили.
05/10/2020
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