Новокузнецкий «Металлург» с победы начал выступление в плей-офф чемпионата России по регби

В Новокузнецке пассажиры ездят без масок Маска стопроцентной защиты не дает, как и презерватив, например, но сильно снижает риск заразиться...

Дождь и мокрый снег ожидаются в Иркутске на предстоящей рабочей неделе Синоптики прогнозируют смену солнечной погоды на дождливую в Иркутске на предстоящей рабочей неделе.

Педагоги в Кузбассе поделились цветами и подарками с библиотекарями Цветы охапками приносятся в библиотеку. А библиотекари раздаривают их прилежным читателям.