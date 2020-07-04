Новокузнецкий «Металлург» вновь побеждает в чемпионате России

Кузбасский клуб закрепился в лидирующей группе.
Новокузнецкий «Металлург» 3 июля провёл первый домашний матч в чемпионате России по регби 2020-2021 годов. Оппонентом «сталеваров» стал московский ЦСКА. В связи с частичным снятием на территории Кузбасса мер, направленных на предотвращение распространения COVID-19, игру смогли посетить около 300 болельщиков. Допуск и рассадка зрителей осуществлялись в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и организаторов чемпионата.
«Металлург» открыл счёт на 31-й минуте и в дальнейшем лидерство ни разу не упускал. По итогам первого тайма регбийная «Кузня» вела 12:3, к финальному свистку на табло горели цифры 27:9 в пользу новокузнечан. Самым результативным игроком встречи стал защитник «Металлурга» Лев Дерксен – он принёс команде 10 очков. По 5 баллов в составе хозяев поля заработали Виктор Козловский, Виталий Тюра и Никита Филиппов, южноафриканский легионер Нкулулеко Ндлову добавил ещё 2 очка.
Победа стала для «Металлурга» третьей кряду. Напомним, в двух стартовых турах чемпионата страны подопечные Вячеслава Шалунова в гостях одолели «Булаву» из Таганрога (34:9), и краснодарских «Богатырей» (14:5). Сейчас в активе новокузнецкой команды 14 очков из 15 возможных, она располагается на втором месте в турнирной таблице, уступая один балл только действующему чемпиону России – красноярскому «Енисею-СТМ». Позади «Металлурга» находятся 8 клубов
Следующим соперником «Кузни» станет другой московский коллектив – «Слава». Матч состоится в Новокузнецке 10 июля. Начало в 16.00.
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