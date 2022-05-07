Новокузнецкий «Металлург» во второй раз подряд переиграл соперников из Москвы в чемпионате России по регби

Кузбасская команда приблизилась к зоне плей-офф на расстояние одной победы. Новокузнецкий «Металлург» вечером 6 мая одержал победу над московским «Динамо» в домашнем матче чемпионата России по регби. Встреча завершилась со счетом 19:5 в пользу «сталеваров». Определяющим в поединке стал отрезок на старте второго тайма, перед которым новокузнечане лидировали со счетом 7:0. В течение пары минут им удалось провести две результативные атаки подряд и уйти в отрыв – 19:0. В оставшееся до финального свистка время гости из столицы России пытались вернуть интригу, но в итоге им удалось лишь немного сократить разницу. «Металлург» победил, 19:5. Самым результативным игроком матча стал нападающий кузбасского клуба Владимир Арлашов, в его активе 10 очков. Ещё пять баллов «Металлургу» принес легионер из ЮАР защитник Дин Гордон, четыре – его коллега по амплуа Роман Бяков. Победа над «Динамо» стала для новокузнечан второй подряд одержанной над клубами из Москвы. Напомним, 30 апреля «кузня» дома одолела ЦСКА со счётом 30:12. Последние успехи позволили «Металлургу» значительно сократить отрыв от зоны плей-офф. Сейчас «сталевары» располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице с 36 очками после 14 встреч и отстают от четвертого места, дающего пропуск в игры на вылет, на четыре очка. В следующем туре 12 мая «Металлург» ждет важнейший домашний матч с прямым конкурентом – московской «Славой». Эта команда сейчас с 40 очками делит четвертую-пятую позиции в таблице с красноярским «Красным Яром». Игра состоится в 18:00 на стадионе «Металлург» (пр. Строителей, 28), вход на матч – свободный.