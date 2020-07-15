Новокузнецкий ОМОН провел занятия по десантно-штурмовой подготовке

В пригороде Новокузнецка в рамках летнего периода обучения прошли занятия по десантно-штурмовой подготовке с личным составом ОМОН Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу с участием авиационного отряда специального назначения.
Сотрудники спецподразделения выполнили действия по беспарашютному десантированию с вертолета Ми‑8 на малой высоте в полной экипировке. Занятия прошли в условиях максимально приближенных к боевым.
На земле сотрудникам спецподразделения Росгвардии предстояло выполнить ряд учебных задач: занять оборону, обеспечить прикрытие личного состава и экипажа воздушного судна. Руководители учебных занятий дали положительную оценку уровню подготовки новокузнецкого спецподразделения.
15/07/2020
Главные новости
Популярное за месяц
|
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Продолжается начатая в октябре прошлого года масштабная реконструкция Бызовского шоссе,...
|
74 человека из числа пропавших были найдены живыми, шестеро — погибшими, у трёх человек найдены...
|
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) опубликовала данные о количестве смертей в...
|
В Новокузнецке под окнами одного из многоэтажных домов обнаружили тело мужчины. По предварительным...