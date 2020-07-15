Новокузнецкий ОМОН провел занятия по десантно-штурмовой подготовке

В пригороде Новокузнецка в рамках летнего периода обучения прошли занятия по десантно-штурмовой подготовке с личным составом ОМОН Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу с участием авиационного отряда специального назначения.

Сотрудники спецподразделения выполнили действия по беспарашютному десантированию с вертолета Ми‑8 на малой высоте в полной экипировке. Занятия прошли в условиях максимально приближенных к боевым.

На земле сотрудникам спецподразделения Росгвардии предстояло выполнить ряд учебных задач: занять оборону, обеспечить прикрытие личного состава и экипажа воздушного судна. Руководители учебных занятий дали положительную оценку уровню подготовки новокузнецкого спецподразделения.