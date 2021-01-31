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Новокузнецкий Сити-Молл закрыт на время учений МВД

В Новокузнецке до 15.00 закрыт торгово-развлекательный центр «Сити Молл» .

На официальном аккаунте ТРЦ появилось объявление, что 31 января с 09:00 до 15:00 часов торговый центр не будет работать в связи с учениями совместно с МВД РФ Новокузнецка.

После окончания учений ТРЦ возобновит свою работу.

Общество
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
31/01/2021
Общество
Новокузнецк
Новости Кузбасса

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