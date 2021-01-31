Новокузнецкий Сити-Молл закрыт на время учений МВД

В Новокузнецке открыли движение по дороге, перекрытой из-за снегопада Сегодня в 9:00 в Новокузнецке открыли дорогу, соединяющую Заводской и Кузнецкий районы. Об этом в...

Бассейн «Лазурный» планируют открыть в 2021 году Отмечается, что собственник ранее планировал вложить в обновление бассейна не более 100 млн рублей...

Накануне в Кузбассе парень стрелял в возлюбленную, потом совершил суицид В соцсетях сообщают, что накануне, 30 января, в Белово местный житель сначала избил свою девушку,...