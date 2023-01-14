Новокузнецкому алюминиевому заводу компании РУСАЛ исполнилось 80 лет

С момента пуска предприятие стало знаковым для всей алюминиевой промышленности нашей страны.

Первый металл Новокузнецкий алюминиевый завод выдал в годы Великой Отечественной войны, 7 января 1943 года. Из кузнецкого алюминия был изготовлен каждый второй советский самолет. В послевоенные годы на заводе создавались и отрабатывались новейшие технологии производства алюминия. В корпусах электролиза впервые в СССР был механизирован подъем анодов, появились машины по пробивке корки электролита, внедрена автоматизированная система управления технологическим процессом «Алюминий». Позднее они применялись при строительстве Волгоградского, Иркутского, Красноярского и Братского алюминиевых заводов, предприятий ближнего зарубежья.

За 80 лет НкАЗ произвел порядка 17 млн тонн товарной продукции. При этом завод специализируется на выпуске сложных многокомпонентных сплавов. В последние 5 лет доля продукции с высокой добавленной стоимостью превышает 53% от общего объема производства. Это стало возможным благодаря инвестициям РУСАЛа в модернизацию литейного отделения.

Природоохранная программа завода, в реализацию которой РУСАЛ уже вложил свыше 3 млрд рублей, в 2019 году была включена в федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экология». В настоящий момент на НкАЗе на новые технологии переведены 308 электролизёров из 531 и построены 3 сухие газоочистки собственной разработки Инженерно-технологического центра РУСАЛа.

Выполняет завод и все социальные обязательства перед работниками и городом. За последние 2 года по решению руководства РУСАЛа сотрудникам всех предприятий Компании, в том числе НкАЗа, трижды повышалась заработная плата, дважды увеличивалась ежесменная дотация на питание. В период пандемии на НкАЗе открылся прививочный кабинет, позднее, по инициативе заводского Рабочего совета, кабинет физиолечения. Действует и корпоративная жилищная программа. 33 работника завода уже приобрели квартиры на льготных условиях – предприятие внесло за них 10% первоначального взноса и оплачивает половину ежемесячного платежа по ипотечному кредиту. Еще 7 выбирают квартиры и оформляют документы.

В рамках ежегодно заключаемых Соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с Правительством Кузбасса на средства РУСАЛа в Новокузнецке созданы или реконструированы свыше 100 объектов социальной инфраструктуры. Общественные организации города благодаря участию в корпоративных программах компании реализуют многочисленные социальные инициативы. Несколько лет подряд Новокузнецкий алюминиевый завод признается победителем отраслевого конкурса «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности».

11 января во Дворце культуры «Алюминщик» чествовали ветеранов завода, а на юбилейной выливке, которая прошла на НкАЗе 13 января, заместитель губернатора Кузбасса Андрей Панов вручил областные награды передовикам производства.

Завершающим событием юбилея стало торжественное собрание, в котором приняли участие генеральный директор компании РУСАЛ Евгений Никитин, первый заместитель главы города Новокузнецка Евгений Бедарев, сотрудники и ветераны НкАЗа, руководители заводов и подразделений компании РУСАЛ.

- Залог успеха предприятия – это слаженный коллектив, профессионализм и самоотдача, эффективное управление. От всей души желаю вам сохранить всё это и достигнуть новых производственных высот, - отметил на торжественном собрании, посвященном 80-летию НкАЗа, генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин.

Фото: ДСО и РОВ НкАЗа