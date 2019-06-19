Новокузнецкой гимназии №10 присвоено имя Федора Достоевского

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Новокузнецкий городской совет народных депутатов принял решение о присвоении гимназии №10 имени Федора Достоевского.
В 2026 году гимназия отметит юбилей: 200 лет со дня основания старейшего учебного заведения Кемеровской области – Кузнецкого уездного училища, на базе которого она была создана. В год 300-летия Кузбасса учреждению исполнится 195 лет.
Как отметила директор гимназии Татьяна Валерьевна Порядина, присвоение гимназии №10 имени Ф.М. Достоевского стало почетной и заслуженной наградой к 195-летию и 200-летию, ведь история учреждения во многом переплетена с судьбой писателя и людьми, лично его знавшими.
Фото: пресс-служба НГСНД
19/06/2019
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