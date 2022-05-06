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Новоселье в Юрге справили 28 семей

Жилье в новом четырехэтажном доме получили 24 семьи переселенцев из аварийного жилья и четыре ребенка-сироты. Квартиры выполнены под ключ, оснащены приборами учета и пожарной сигнализацией. Летом во дворе завершат озеленение и благоустройство. Уже сейчас у дома установлен детский игровой комплекс. 

«Это второй социальный многоквартирный дом, который в Юрге построили на месте снесенного аварийного жилфонда. Таким образом микрорайон становится более современным. Он расположен практически в центре города, и новоселы получают комфортное жилье с развитой инфраструктурой, где в шаговой доступности уже есть магазины, автобусные остановки, детские и медицинские учреждения», — отметил губернатор Сергей Цивилев.

Среди новоселов — ветеран труда Любовь Хохлова. В теплую и светлую двухкомнатную квартиру она с семьей переехала из старого дома. «Сильно ждали. В том доме все сыпалось, постоянно выходили из строя и сантехника, и электропроводка. А здесь все новое, приятно находиться в квартире и снаружи дом очень красивый», — делится своей радостью пенсионерка.  

Дом построен по нацпроекту «Жилье и городская среда», работы выполнялись на средства консолидированного бюджета, в общей сложности в объект вложено 58,8 млн рублей. В доме девять однокомнатных квартир площадью 30,8 кв. м; 11 двухкомнатных (44,9 кв. м), восемь трехкомнатных (56 кв. м).

Строительство жилья в Юрге продолжается. В настоящее время ведутся работы на трех домах в жилом комплексе «Альпийский парк».

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

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kuzbassnews.ru
06/05/2022
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