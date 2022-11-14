По результатам мониторинга, проводимого Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу выявлено, что уполномоченными лицами предприятий при проведении транзакции «Инвентаризация» допускается много нарушений при выпуске в оборот продукции неизвестного происхождения с нарушением прослеживаемости.

В связи с этим внесение изменений в алгоритм работы в ФГИС компонент Меркурий при оформлении инвентаризации является логичным и необходимым.

Эти изменения вступили в действие с 17.10.2022. Данные изменения позволяют сократить возможность безответственного внесения недостоверных сведений при проведении транзакции «Инвентаризация».

Эти изменения коснулись пока только веб-интерфейса компонента Меркурий, где чаще всего происходит внесение недостоверной информации.

Цели проведения инвентаризации ограничены тремя направлениями:

a.) «Инвентаризация товарно-материальных ценностей». Эта транзакция проводится при несоответствии фактического наличия продукции и сведений об имуществе по данным бухгалтерского учета. Эта инвентаризация позволяет синхронизировать наличие товара фактического на складе и по бухгалтерской отчётности. По результатам составляется Акт инвентаризации. Проведение такой инвентаризации регламентирует приказ Минфина России от 13.06.1995 № 49.

б.) «Сопоставление фактически имеющейся продукции с учетными данными компонента Меркурий». Проводится в случае, когда данные бухгалтерского учета соответствуют фактическим сведениям об имуществе, имеющемся в наличии, но расходятся с данными, учтенными в компоненте Меркурий. Причиной таких расхождений может быть человеческий фактор (ошибки при внесении сведений в компонент Меркурий), либо иные ситуации, когда остаток (или иные данные) в записи электронного складского журнала должен быть скорректирован. По результатам составляется Акт сверки.

в.) «Списание остатков в случае, когда оформление эВСД не требуется». К таким случаям относятся, например: списание остатков, реализуемых физическому лицу для личного потребления в предприятиях розничной торговли и общественного питания, технологические потери (в том числе – бой, порча, усушка, хищение), списание остатков, не предназначенных для реализации (использование продукции для внутреннего потребления сотрудниками, в зарплату сотрудникам и т.д.). По результатам составляется Акт списания.

При Инвентаризации товарно-материальных ценностей для каждого Акта инвентаризации необходимо обязательно указать реквизиты (номер и дату) двух документов: приказа организации о проведении инвентаризации и инвентаризационного акта (описи).

Каждый Акт инвентаризации должен быть подписан Усиленной Квалифицированной Электронной (УКЭП) лица, ответственного за инвентаризацию.

Акт сверки и Акт списания подписывается УКЭП в обязательном порядке в следующих случаях:

если объем подконтрольного товара в результате увеличивается более чем на 5% от имеющегося объема партии; если внесены изменения в поле «Годен до»; если внесены изменения в поле «Номенклатура».

В остальных случаях подписание заявки электронной подписью не требуется, но может осуществляться по желанию хозяйствующего субъекта.

Заявка на инвентаризацию подписывается УКЭП того сотрудника организации, который отвечает за проведение инвентаризации имущества организации. К сотрудникам организации относятся уполномоченные лица хозяйствующих субъектов и аттестованные специалисты в области ветеринарии.

При подписании УКЭП заявки на инвентаризацию будет проводиться проверка реквизитов сертификата ключа электронной подписи: ИНН и ФИО владельца. ИНН в сертификате ключа электронной подписи должен совпадать с ИНН организации, в отношении имущества которой проводится инвентаризация. ФИО в сертификате ключа электронной подписи должно совпадать с ФИО пользователя, указанного в поле «Ответственный за инвентаризацию».

Если по результатам инвентаризации оформляется Акт списания, то такая заявка на инвентаризацию не может содержать операции, оформление которых приводит к увеличению объема продукции или изменению характеристик партии.

Сотрудники госветслужбы субъектов РФ не смогут создавать заявки на оформление актов инвентаризации независимо от цели, а также не смогут быть указаны в качестве лиц, ответственных за инвентаризацию, поскольку они не являются сотрудниками организации, в отношении имущества которой проводится инвентаризация, исключая случаи, когда учреждение госветслужбы само является участником оборота подконтрольного товара. Для сотрудников госветслужбы субъектов РФ останется возможность просматривать акты инвентаризации, созданные пользователями хозяйствующих субъектов, которые входят в зону обслуживания государственного ветеринарного врача.

Предусмотрена возможность лишения лиц прав пользователя системы на проведение инвентаризации по 1 из 3 вышеуказанных целей.

Обратите внимание, что для подписания заявки на инвентаризацию УКЭП потребуются специализированные программно-аппаратные средства по работе с электронной подписью, установленные на устройстве заявителя. Данные средства должны включать в себя плагин (расширение), установленный в браузер и криптопровайдер. Более подробно можно ознакомиться по следующей ссылке https://www.cryptopro.ru/products/cades/plugin на сайте КриптоПро. Готовность вашего рабочего места вы можете проверить сейчас с использованием демо-версии компонента Меркурий.

По техническим вопросам, связанным с использованием компонента Меркурий и интеграционного шлюза ВетИС.API вы можете обратиться на электронную почту mercury@fsvps.ru и api@vetrf.ru соответственно.