Новую линию безотходной переработки древесины открыли в Таштагольском районе

В пгт Мундыбаш Таштагольского района начался выпуск топливных гранул — пеллет. Прессованные цилиндры изготавливают из отходов лесопереработки. Высококалорийное топливо можно использовать как в котельных коммунального хозяйства, так и для отопления частного сектора.

Пеллеты производятся из невостребованной древесины лиственных пород. Сырье будет поступать с лесных участков в Новокузнецком и Таштагольском районах. Таким образом производство одновременно способствует санитарной очистке леса от стареющих и поврежденных насекомыми деревьев. Переход на «чистое» топливо также позволяет избавиться от сажи и угольной пыли: древесные гранулы горят почти без дыма и практически не оставляют золы.

Новая конвейерная линия перерабатывает 6 кубометров древесины в час. С выходом комплекса на проектную мощность предприятие сможет перерабатывать до 170 тыс. тонн низкосортной древесины и отходов деревопереработки. Планируется выпускать 18 тыс. тонн пеллет в год.

Глубокую переработку древесины осуществляет резидент Кузбасского технопарка ООО «Таежный». Инвестиции в проект уже составили 120 млн рублей, в дальнейшем планируется вложить еще 250 млн. На предприятии хотят запустить производство мебельной ламели, шпона и фанеры.