Новые рейсы будут открыты из Кемерово в 2020 году



Рейс Новосибирск - Кемерово - Новосибирск со 2 января начнет выполнять компания S7 Airlines пять раз в неделю по понедельникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям на воздушных судах Embraer 170. Прилет в аэропорт Кемерово - в 18:20 (14:20 мск), обратный вылет - в 18:55 (14:55 мск).



С 3 января откроется рейс Казань - Кемерово, он будет выполняться авиакомпаией "ЮВТ АЭРО" по пятницам, прилет в аэропорт Кемерово - в 06:50 (02:50 мск), вылет - в 07:50 (03:50 мск) и вторникам (прилет в аэропорт Кемерово - в 09:00 (05:00 мск), вылет - в 10:00 (06:00 мск).

С 3 января начнут авиакомпанией "Сибирская легкая авиация" ("СиЛА") выполняться рейсы Абакан - Кемерово - Абакан по понедельникам, средам и пятницам Прилет в Кемерово 13:10 (09:10 мск), обратный вылет 13:40 (09:40 мск).



С 4 января по субботам авиакомпания NordStar будет выполнять рейсы по маршруту Красноярск - Кемерово - Красноярск на воздушных судах ATR 42. Прилет в аэропорт Кемерово - в 16:00 (12:00 мск), вылет - в 17:00 (13:00 мск).

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