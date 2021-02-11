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Новые ветеринарные правила по содержанию и разведению свиней

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу уведомляет хозяйствующих субъектов о вступлении в законную силу Приказа Минсельхоза России «Об утверждении Ветеринарных правил содержания свиней в целях их воспроизводства, выращивания и реализации» от 21.10.2020 № 621.

Новые правила разработаны для снижения рисков распространения заразных и иных болезней животных, в том числе особо опасных. Так, например, африканская чума свиней не представляет опасности для человека, но смертность животных достигает 100%.

В новых ветеринарных правилах отдельно прописаны условия содержания свиней как в личных подсобных хозяйствах, небольших фермах, так и на крупных свиноводческих предприятиях.

Так, содержание свиней в старой редакции было запрещено только на местах бывших животноводческих помещений, скотомогильников и навозохранилищ. В новых правилах запрет распространяется также и на территории, расположенных на местах бывших полигонов твердых бытовых отходов, очистных сооружений и предприятий по обработке кожевенного сырья. Такие территории могут быть источником инфекции.

Также в новых правилах ужесточены требования к проникновению на территорию свиноводческих предприятий и хозяйств посторонних лиц и диких животных. Большое внимание отведено уборке и дезинфекции помещений.

По новым правилам хозяйствам необходимо обеспечивать безвыгульное содержание свиней, выгул допускается только под навесами, исключающими контакт свиней с другими животными, в том числе птицами.

В новых ветеринарных правилах требование «все свободно – все занято» предписано применять для свиноводческих помещений (секций), предназначенных для опороса свиноматок и доращивания поросят. Принцип «все свободно – все занято» – это полная санация помещений при одновременном их освобождении от всех животных. По новым правилам такую дезинфекцию следует проводить через двое суток.

Еще одно новое требование касается зданий (помещений) для карантинирования свиней: они должны размещаться на расстоянии не менее 200 метров от иных свиноводческих помещений. Однако эта норма касается только вновь вводимых в эксплуатацию объектов.

Правила определяют и нормы площади для содержания разных по полу и возрасту свиней. Например, для лактирующей свиноматки – норма площади не менее 4 м2, а на одного хряка — не менее 7 м2 .

Новые ветеринарные правила содержания и разведения свиней вступили в силу с 1 января 2021 года и действуют по 31 декабря 2026 года.

Соблюдения требований, предусмотренных вышеуказанными правилами, позволит хозяйствующим субъектам, всех форм собственности, выращивать здоровых животных и получать качественные и безопасные в ветеринарно-санитарном отношении продукты животноводства.

Общество
kuzbassnews.ru
11/02/2021
Общество
Новости Кузбасса

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