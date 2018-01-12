Новый чемпион Кузбасса родом из Калтана

В г. Ленинск-Кузнецкий состоялся Чемпионат Кемеровской области по пауэрлифтингу (силовое троеборье). В нем принял участие калтанский спортсмен, двадцатилетний юниор, кандидат в мастера спорта Александр Асанов. Несмотря на молодой возраст, он дал достойный «бой» более опытным мастерам, став чемпионом Кузбасса в весовой категории 105 кг. При собственном весе 103,7 кг Александр взял в приседе со штангой 300 кг, жиме лежа - 200 кг и в становой тяге - 260 кг, набрав в сумме троеборья 760 кг. Это на 25 кг больше, чем у серебряного призера чемпионата.