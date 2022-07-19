Новый цифровой маммограф установили в больнице в Топках

В Топкинскую районную больницу поступил новый цифровой маммограф за 14,5 млн рублей.

Аппарат был приобретен по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение».

Более 18 тысяч женщин, прикрепленных к Топкинской районной больнице, смогут теперь проходить необходимые обследования по месту жительства, не выезжая в областные клиники. Ежедневно на аппарате смогут обследоваться 24 женщины. Ранее важные скрининговые обследования пациентки проходили в клиниках Кемерова или в передвижном маммографическом комплексе.

Фото: администрация Правительства Кузбасса