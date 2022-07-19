Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Новый цифровой маммограф установили в больнице в Топках

В Топкинскую районную больницу поступил новый цифровой маммограф за 14,5 млн рублей.

Аппарат был приобретен по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение».

Более 18 тысяч женщин, прикрепленных к Топкинской районной больнице, смогут теперь проходить необходимые обследования по месту жительства, не выезжая в областные клиники. Ежедневно на аппарате смогут обследоваться 24 женщины. Ранее важные скрининговые обследования пациентки проходили в клиниках Кемерова или в передвижном маммографическом комплексе.

 

 

 

Фото: администрация Правительства Кузбасса

Здоровье
Топ
Топки
kuzbassnews.ru
19/07/2022
Здоровье
Топ
Топки

1200*628
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2022
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus