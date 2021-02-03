Новый электропоезд вышел на маршрут Новокузнецк — Междуреченск

Современный транспорт закуплен по программе замены устаревших электропоездов, находящихся в эксплуатации более 30 лет. Состав из четырех вагонов рассчитан на 360 посадочных мест.
В вагонах нового электропоезда установлены удобные мягкие сидения и кондиционеры. Совмещенная электрическая и пневматическая система торможения делает ход состава плавным и комфортным для пассажиров.
Такая модель электропоезда уже была опробована в Кузбассе – аналогичный состав пришел в область в сентябре 2020 года. Новый поезд, как и поступивший ранее, преимущественно будет курсировать по одному из самых популярных направлений — между Новокузнецком и Междуреченском.
Время в пути составляет 1 час 25 минут, стоимость проезда — 63 рубля.
Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Специалисты рассказали, чем дышали кузбассовцы в эти дни. Как сообщили в Кемеровском Гидрометцентре...
|
Синоптики предупреждают, что 3 февраля в Кемеровской области будет облачно с прояснениями, ночью...
|
Уже объявляются тендеры на благоустройства дворовых территорий и т. д. А вот 19 февраля начнётся...
|
Общественный транспорт Новокузнецка перешёл на новый процессинг автоматической оплаты проезда с...