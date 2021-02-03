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Новый электропоезд вышел на маршрут Новокузнецк — Междуреченск

Современный транспорт закуплен по программе замены устаревших электропоездов, находящихся в эксплуатации более 30 лет. Состав из четырех вагонов рассчитан на 360 посадочных мест.

В вагонах нового электропоезда установлены удобные мягкие сидения и кондиционеры. Совмещенная электрическая и пневматическая система торможения делает ход состава плавным и комфортным для пассажиров.

Такая модель электропоезда уже была опробована в Кузбассе – аналогичный состав пришел в область в сентябре 2020 года. Новый поезд, как и поступивший ранее, преимущественно будет курсировать по одному из самых популярных направлений — между Новокузнецком и Междуреченском.

Время в пути составляет 1 час 25 минут, стоимость проезда — 63 рубля.

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

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kuzbassnews.ru
03/02/2021
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