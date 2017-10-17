Новый глава следственного комитета прибыл в Кузбасс

Сотрудникам СУ СК РФ по Кемеровской области, а также руководителям смежных правоохранительных ведомств был представлен генерал-майор юстиции Андрей Коновод, который Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина назначен на должность 1-го заместителя с исполнением обязанностей руководителя следственного управления.

В Кемеровскую область он прибыл накануне, а 17 октября был представлен сотрудникам управления и руководителям смежных правоохранительных структур заместителем Председателя Следственного комитета Российской Федерации Ильей Лазутовым.

Исполняющий обязанности руководителя следственного управления генерал-майор юстиции Андрей Коновод поприветствовал подчиненных сотрудников, а также руководителей смежных правоохранительных ведомств, выразив надежду на продуктивное взаимное сотрудничество, и заверил, что следственное управление примет все возможные меры к эффективному взаимодействию в общем деле борьбы с преступностью.