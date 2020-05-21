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Новый объезд Мариинска откроется в день 300-летия города

Жители Мариинска 15 августа отпразднуют 300-летие своего города и завершение главной стройки за последние пять лет — ввод в строй объездной трассы протяженностью 19,2 км и стоимостью более 3,2 млрд руб.

Темпы работ соответствуют календарному графику. Рабочие продолжают отсыпку основания дорожной одежды, устройство асфальтобетонного покрытия и планировку земляного полотна транспортной развязки, а также берегоукрепительные работы на правом берегу реки Кия. На транспортной развязке правого берега завершается большой комплекс грунтовых работ.

Общество
Топ
Мариинск
kuzbassnews.ru
21/05/2020
Общество
Топ
Мариинск
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Новости Кузбасса

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