Новый объезд Мариинска откроется в день 300-летия города

Жители Мариинска 15 августа отпразднуют 300-летие своего города и завершение главной стройки за последние пять лет — ввод в строй объездной трассы протяженностью 19,2 км и стоимостью более 3,2 млрд руб.

Темпы работ соответствуют календарному графику. Рабочие продолжают отсыпку основания дорожной одежды, устройство асфальтобетонного покрытия и планировку земляного полотна транспортной развязки, а также берегоукрепительные работы на правом берегу реки Кия. На транспортной развязке правого берега завершается большой комплекс грунтовых работ.