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Новый офтальмохирург провёл в Междуреченске первую операцию

Альберт Чанкаев, прибывший в город в сентябре из Республики Адыгея, уже сохранил зрение шести междуреченцам. Это были первые пациенты, которые попали на операционный стол к специалисту. Еженедельно доктор планирует проводить порядка 50 операций.

На данный момент речь идет об операции при глаукоме. Она длится 15-20 минут и проходит под местной анестезией.  Хирургическое вмешательство позволяет снизить внутриглазное давление и сохранить зрительные функции. Это процедура — экстренная помощь, когда медикаментозное лечение уже не спасает.

«Для глаза это, конечно, тяжелая, грубая операция. Но без нее пациент может ослепнуть. После чего возникнет болевой синдром, что приведет к удалению глазного яблока. Проопериров человека заранее, мы все это предотвращаем», - объяснил Альберт Чанкаев.

В междуреченской больнице для проведения операции при глаукоме есть необходимое и качественное оборудование. Специально для доктора приобрели новый инструментарий (зажимы, пинцеты и т.д.).

В этом году новый офтальмохирург планирует начать оперировать и пациентов с катарактой. Как правило, это люди в возрасте 60+. Таких в Междуреченске насчитается 25 000.

В ближайшие месяцы компания «Алкон», одна из мировых лидеров в производстве офтальмологического оборудования, направит в город прибор для лечения катаракты. Междуреченская больница арендует его безвозмездно на условиях апробации. Если аппарат подойдет, будет решаться вопрос о его покупке.

В случае приобретения нового оборудования, междуреченцы смогут получать необходимую плановую офтальмологическую помощь, не выезжая за пределы города. Исключением останутся онкологические заболевания.

 

Фото: ТРК "Квант"

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kuzbassnews.ru
27/10/2020
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