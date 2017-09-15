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Новый пенсионный год для школьников начнется 19 сентября

Кузбасс присоединится к  единому всероссийскому дню пенсионной грамотности, который пройдет во вторник, 19 сентября. В этот день юношам и девушкам из 35 общеобразовательных и среднеспециальных учебных заведений Кемеровской области предстоит узнать об истории пенсионного обеспечения, о современной пенсионной системе России, познакомиться с возможностями электронных сервисов ПФР.

Каждое управление ПФР в городах и районах Кузбасса проведет День пенсионных знаний по-своему. Главная задача – сделать его запоминающимся и нескучным. Сотрудники Отделения ПФР по Кемеровской области, например, покажут старшеклассникам становление пенсионного дела в России на примере исторических документов, хранящихся в музее, проведут в архив, познакомят с автоматизированной системой управления. После экскурсии ребят будет ждать познавательная викторина и возможность сделать селфи с «пенсионером будущего».

Для продолжения обучения по курсу ребята получат в подарок учебное пособие «Все о будущей пенсии: для учебы и жизни». Это уже шестое издание учебника, составленное с учетом последних изменений в законодательстве. Буклет содержит информацию об истории пенсий в нашей стране, удобные красочные схемы и таблицы, которые просто понять и запомнить. Он поможет молодым людям разобраться в устройстве пенсионной системы России, расскажет о существующих видах пенсий. Школьники узнают, как сформировать достойную пенсию, познакомятся с основными понятиями и терминами пенсионной тематики, закрепят полученные знания с помощью предложенного в пособии теста.

Единый день пенсионной грамотности – традиционное мероприятие сентября в рамках ежегодной кампании, главная цель которой - формирование у молодого поколения пенсионной культуры, понимания личной ответственности каждого за свое будущее пенсионное обеспечение. Однако на этом просветительский проект Пенсионного фонда не заканчивается: до конца года подобные встречи пройдут еще в 115 общеобразовательных учреждениях Кемеровской области.

Образование
kuzbassnews.ru
15/09/2017
Образование
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Новости Кузбасса

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