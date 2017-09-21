Новый руководитель «Кузбассэнерго – РЭС» Борис Берлин и замгубернатора Дмитрий Кудряшов обсудили подготовку к зиме

В администрации Кемеровской области состоялась первая рабочая встреча советника генерального директора ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») и исполняющего обязанности заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» Бориса Берлина с заместителем губернатора Кемеровской области Дмитрием Кудряшовым.

Главной темой встречи стала подготовка электросетевого комплекса «Кузбассэнерго – РЭС» к предстоящему осенне-зимнему периоду. Участники обсудили ход выполнения производственных программ и реализацию регуляторного соглашения между ПАО «МРСК Сибири» и руководством региона. Сейчас в филиале завершает работу комиссия из экспертов надзорных и регулирующих органов, которая оценит качество и своевременность выполнения мероприятий, влияющих на прохождение пиковых нагрузок.

Заместитель губернатора Дмитрий Кудряшов отметил, что коллективу филиала «Кузбассэнерго – РЭС» необходимо сейчас приложить максимум усилий, чтобы в полном объеме завершить выполнение производственных программ, отработать взаимодействие с муниципальными органами власти и уверенно войти в зиму. Он также подчеркнул, что только «консолидация усилий приведет к соблюдению требований по качественному и надежному электроснабжению потребителей».