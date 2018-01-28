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Нв смену морозам идут снегопады и ветер

По данным Кемеровского Гидрометцентра, 29 января по области ожидаются снегопады, метели, усиление ветра местами до 18-23 м/с. На дорогах снежные заносы, ухудшение видимости.

Главное управление МЧС России по Кемеровской области рекомендует  по возможности, отказаться от дальних поездок на личном автотранспорте.

При усилении ветра, находясь на улице, соблюдайте меры предосторожности: не пережидайте непогоду у деревьев и опор линий электропередач и по возможности, паркуйте автомобили в гаражах или на закрытых стоянках.

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kuzbassnews.ru
28/01/2018
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