Нв смену морозам идут снегопады и ветер

По данным Кемеровского Гидрометцентра, 29 января по области ожидаются снегопады, метели, усиление ветра местами до 18-23 м/с. На дорогах снежные заносы, ухудшение видимости.
Главное управление МЧС России по Кемеровской области рекомендует по возможности, отказаться от дальних поездок на личном автотранспорте.
При усилении ветра, находясь на улице, соблюдайте меры предосторожности: не пережидайте непогоду у деревьев и опор линий электропередач и по возможности, паркуйте автомобили в гаражах или на закрытых стоянках.
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
В Новокузнецке и Новокузнецком районе судебные приставы приостановили деятельность по эксплуатации...
|
Пассажиру Honda Civic потребовалась медицинская помощь. Ведется разбирательство по факту ДТП.
|
По данным Кемеровского Гидрометцентра, 28 января по области сохранится холодная погода и усилится...
|
В Прокопьевске разыскивают автомобилиста, сбившего 15-летнюю девочку.