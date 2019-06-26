О безопасности крупы закупаемой на государственные нужды

Специалистами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области была проведена выездная плановая проверка в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Кемеровской области «Новокузнецкая городская детская клиническая больница № 3» на предмет соблюдения законодательства РФ в области качества и безопасности крупы, закупаемой на государственные нужды.

В ходе проведения проверки выявлено нарушение законодательства Российской Федерации. Учреждение осуществило закупку крупы ячменной перловой без документов, подтверждающих ее безопасность и качество — без декларация о соответствии.

В соответствии с действующим законодательством РФ необходимо принимать крупу только при наличии документов, подтверждающих безопасность и качество — декларации о соответствии.

За данное нарушение в отношении юридического лица составлен протокол об административном правонарушении по ст. 7.18 КоАП РФ и вынесено административное наказание в виде предупреждения. Учреждению выдано предписание об устранении нарушений.