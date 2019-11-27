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О блокировке во ФГИС «Меркурий» уполномоченных лиц организаций Кемеровской области.

Мониторинговые группы Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области ежедневно анализируют документы, оформляемые во ФГИС «Меркурий» уполномоченными лицами компаний, организаций занимающихся производством и оборотом подконтрольной продукции.

В ходе такого мониторинга выявляются очень серьезные нарушения, допускаемые при работе в системе. Уполномоченные лица организаций оформляют электронные ветеринарные сертификаты на продукцию с истекшим сроком годности. Подобные нарушения приводят к блокировке доступа к системе «Меркурий» для данных лиц сроком до 6 месяцев.

Только в ноябре этого года в системе «Меркурий» в Кемеровской области уже были заблокированы 24 уполномоченных лица, допустивших грубые нарушения при оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов во ФГИС «Меркурий».

Управление продолжит отслеживать работу уполномоченных лиц организаций в системе ФГИС «Меркурий» и предостерегает Руководителей хозяйствующих субъектов, о том чтобы они с большим вниманием отнеслись к работе уполномоченных лиц.

Общество
kuzbassnews.ru
27/11/2019
Общество
Новости Кузбасса

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