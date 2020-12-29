Новости Кузбасса

Специалистами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбасса в декабре текущего года в г. Новокузнецкебыло проведено 6внеплановых выездныхпроверок по контролю за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза предприятиями, которые осуществляют производство и переработку продуктов животного происхождения.

В ходе проведенных проверок на черырёх предприятиях были выявлены нарушения обязательных требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции», а именно: при хранении в холодильных камерах продукция размещается без поддонов.

На двух предприятиях занимающихся переработкой мяса была обнаружена находящаяся на хранении обезличенная мясопродукция, т.е. без маркировки, что не представляет возможности установить производителя, условия и срок хранения, дату выработки.

В рамках проверок предприятиям выданы предписания со сроками исполнения.По фактам выявленных нарушений составлено пять протоколов об административных правонарушениях. Два должностных лица идва индивидуального предпринимателя привлечены к административной ответственности по1 статьи 14.43 КоАП РФ.