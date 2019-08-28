"О факте отсутствия маркировки на продукции животного происхождения"

Специалистами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области в августе текущего года в г. Новокузнецке Кемеровской области была проведенавнеплановая выезднаяпроверка по контролю за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза, а так же требований ветеринарного законодательства РФ. Мероприятия организованы в рамках принятия мер по недопущению возникновения и распространения на подконтрольной территории вирусов африканской чумы свиней и гриппа птиц.

В ходе проведенной проверкибыла выявлено рубленное мясо не идентифицированного видового происхождения в количестве 11 кг, которое находилось в обороте, с нарушением требований технических регламентов Таможенного союза. На продукции отсуствовала маркирововка, что не позволяет определить производителя, дату производства, условия хранения и сроки годности продукции.

Реализация и хранение продукции животного происхождения без маркировки является нарушением пункта 9 статьи 17 главы 3 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. № 880, а так же статьи 3 Технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» ТР ТС 022/2011, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 0 9.12 2011 г. N 881 .

За нарушения требований технических регламентов Таможенного союза предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 1 статьи 14.43 КоАП РФ. По факту выявленного нарушенияспециалистами территориального Управления Россельхознадзора в отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении. Опасная продукция изъята из оборота и уничтожена.