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"О факте отсутствия ветеринарных сопроводительных документов на продукции животного происхождения"

Специалистами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области в марте текущего года в г. Новокузнецке Кемеровской области была проведенавнеплановая выезднаяпроверка по контролю за соблюдением требований ветеринарного законодательства РФ Индивидуального предпринимателя, осуществляющего хранение и реализацию продуктов животного происхождения. Мероприятия организованы в рамках принятия мер по недопущению возникновения и распространения на подконтрольной территории вирусов африканской чумы свиней и гриппа птиц.

В ходе проведенной проверки в отношении предпринимателябыла выявлена продукция животного происхождения не имеющая ветеринарных сопроводительных документов, что не подтверждает безопасность продукции в количестве 9,810 кг, которая находилась на хранении, с нарушениемобязательных требований законодательства РФ в области ветеринарии.

Ветеринарные сопроводительные документы (ветеринарные сертификаты, ветеринарные свидетельства, ветеринарные справки), характеризующие территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние сопровождаемого подконтрольного товара, эпизоотическое благополучие территорий его происхождения и позволяющие идентифицировать подконтрольный товар, оформляются на подконтрольные товары, включенные в Перечень подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными документами, утвержденный приказом Минсельхоза России от 18 декабря 2015 г. № 648.

По факту выявленных нарушенийспециалистами Россельхознадзора привлечен Индивидуальный предприниматель, виновный в совершении административного правонарушения предусмотренного ч. 1 ст. 10.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначено наказание в видештрафа в размере 3000 (три тысячи) рублей.

Общество
kuzbassnews.ru
17/04/2020
Общество
Новости Кузбасса

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