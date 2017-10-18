О финансах и пенсии в три приёма

В рамках информационно-образовательной программы по повышению пенсионной грамотности среди молодежи специалисты Управления ПФР в Новокузнецке (межрайонное) организуют в школах города серию занятий для старшеклассников «Подумай о своей будущей пенсии заранее».

Задуматься о пенсии школьникам предлагают в три этапа. На первом занятии деловой игры ребята моделируют свой жизненный путь в ходе решения непростой задачи: создать свое предприятие, определить продукт или услугу, которую оно будет реализовывать, распределяя роли между участниками группы (от руководителя до подчиненных). В итоге группы проводят презентацию созданных предприятий для своих коллег и представителей государства, которые заранее выбираются из учеников класса. Представители государства внимательно изучают все предприятия, организацию бизнеса, выплату заработной платы, социальные гарантии и пользу самого предприятия для города и региона в целом.

На втором этапе игры школьники решают дилемму «серой» и «белой» зарплаты и размышляют, какие последствия это будет иметь для них в будущем. Третье занятие полностью посвящено электронным сервисам ПФР и тем возможностям, которые они предоставляют.

- Пенсионная тематика вплетена в жизнь человека больше, чем школьники себе могут представить. Начиная со дня рождения, учебы, затем рождения детей, трудоустройства – каждый шаг человека так или иначе связан с пенсией. Мы хотим, чтобы в результате занятий старшеклассники были более подготовлены к жизни и делали выбор не в ущерб себе, - рассказывает специалист УПФР в Новокузнецке Артём Смирнов, автор идеи деловой игры и преподаватель проекта.

По планам, в образовательной акции для студентов и школьников старших классов в г. Новокузнецке до декабря 2017 г. примут участие 11 образовательных учреждений, всего будет проведено более 30 занятий. Тем временем, в Управление поступают заявки на уроки и из других школ, так что, видимо, список пенсионно грамотной молодёжи в Новокузнецке будет расти.