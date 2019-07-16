О государственном контроле в области безопасности и качества зерна

Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области проведены проверки в отношении 71ого сельхозтоваропроизводителя, осуществляющих производство, хранение и реализацию зерна, на территории муниципальных районов Кемеровской области.

По результатам проверок составлено: 71 протокол по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ «Реализация зерна без документов, подтверждающих их безопасность» (декларация о соответствии отсутствует), 16 протоколов по ст. 14.45 КоАП РФ «Нарушение правил выпуска зерна в обращение», 17 протоколов по ст. 7.18 КоАП РФ «Нарушение правил хранения, закупки или рационального использования зерна и продуктов его переработки, правил производства продуктов переработки зерна».

Общая сумма наложенных на нарушителей штрафов составила 346 тысяч рублей.