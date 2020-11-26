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О государственной поддержке родителей и опекунов детей-инвалидов

Родители и опекуны детей-инвалидов и инвалидов с детства имеют право на меры социальной поддержки и льготы при выходе на пенсию. В Кемеровской области проживают 13,4 тыс. детей-инвалидов – получателей пенсии. 

Родители (усыновители) или опекуны (попечители), осуществляющие уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы, получают ежемесячную выплату в 13 тыс. рублей с учетом районного коэффициента. Она назначается при соблюдении нескольких условий: ухаживающий родитель (опекун, усыновитель, попечитель) должны быть трудоспособными, не работать и не являться получателями какого-либо вида пенсии и пособия по безработице. Ежемесячные выплаты устанавливаются одному неработающему трудоспособному лицу в отношении каждого ребенка-инвалида или инвалида с детства I группы на период осуществления ухода за ним.

Кроме того, один из родителей ребенка-инвалида может уйти на страховую пенсию по старости досрочно: отец в 55 лет, а мать в 50 при условии, что они воспитывали ребенка-инвалида до возраста 8 лет и имеют минимальный страховой стаж (20 лет для отца и 15 лет стажа для матери ребенка-инвалида).

Для опекунов тоже есть льготы – в случае установления опекунства над ребенком до того, как ему исполнится 8 лет, для них сокращается на год возраст выхода на пенсию за каждые полтора года опеки над ребенком-инвалидом. Нужно помнить, что в данной ситуации возраст выхода на пенсию можно уменьшить не более, чем на 5 лет.

Принимая во внимание то, что трудоспособный человек, ухаживающий за инвалидом первой группы, ребенком-инвалидом, не трудоустроен, период ухода учитывается ему в страховой стаж при назначении пенсии (если до или после этого за него отчислялись страховые взносы). Также за 1 год такого нестрахового периода стажа (ухода) начисляется 1,8 пенсионного коэффициента. Пенсионные коэффициенты влияют на размер будущей пенсии.

Подробнее о выплатах по уходу за нетрудоспособными гражданами, детьми-инвалидами и инвалидами с детства 1 группы – на сайте ПФР в разделе «Гражданам».

Общество
kuzbassnews.ru
26/11/2020
Общество
Новости Кузбасса

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