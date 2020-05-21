О корректировке шахтёрской доплаты

В мае 2020 года произошла очередная корректировка доплаты к шахтерской пенсии у 27292 кузбасских пенсионеров – горняков. В период с 1 мая до 31 июля 2020 г. ее средний размер будет составлять 4191,49 рублей. Сумма рассчитывается с учетом стажа подземной работы конкретного гражданина, его заработка и взносов, уплачиваемых организациями угольной промышленности. Максимальный размер выплаты составит 7207,87 рубля.

Напомним, что дополнительные меры социального обеспечения для работников угольной промышленности в виде ежемесячной доплаты к пенсии стали осуществляться с начала 2011 г., когда вступил в силу Федеральный закон от 10.05.2010 г. №84-ФЗ «О дополнительном социальном обеспечении отдельных категорий работников организаций угольной промышленности».

Это касается тех пенсионеров, которые имеют стаж подземной работы по добыче угля, сланца, на строительстве шахт и открытых горных работах (включая личный состав горноспасательных частей) не менее 25 лет. Либо не менее 20 лет в качестве работников ведущих профессий - горнорабочих очистного забоя, проходчиков, забойщиков на отбойных молотках, машинистов горных выемочных машин.

Обязательным условием получения доплаты к «основной» пенсии является оставление горняком работы, дающей право на доплату. В случае продолжения или возобновления им трудовой деятельности на подземных работах, такое право теряется, осуществление доплаты к пенсии приостанавливается.

Напомним, что заявление на назначение профессиональных доплат к пенсии бывшим работникам угольной промышленности можно подать в электронной форме через сайт ПФР, используя сервисы личного кабинета.