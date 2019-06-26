О крупе, зараженной вредителями хлебных запасов

Специалистами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области в ходе проведения плановой проверки в отношении МБОУ «Красноорловская СОШ» Мариинского района были выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения безопасности и качества крупы, закупаемой на государственные нужды.

В ходе проведения проверки на складе учреждения в партии крупы манной были визуально выявлены организмы, предположительно вредители хлебных запасов — Мельничная огневка в стадии личинки. После чего образец манной крупы был отобран и направлен на исследование в ФГБУ «Кемеровская МВЛ». В результате исследования выявлено: «загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) — обнаружена загрязненность паутинными комьями (при норме — не допускается) и «зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) — обнаружено — личинка Мельничной огневки 2 экз/кг (при норме — не допускается), чем нарушены требования технического регламента Таможенного союза «021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Мельничная огневка уничтожает крупу и загрязняет ее продуктами своей жизнедеятельности и вырабатываемой ею паутиной. Согласно заключению ФГБУ «Кемеровская МВЛ» партия зараженной манной крупы признана некачественной и опасной и непригодной в пищу.

Хранение крупы осуществлялось в потребительской упаковке при температуре + 28 градусов и в отсутствие принудительного вентилирования в складском помещении.

За допущенные нарушения в отношении руководителя учреждения и юридического лица были составлены протоколы об административном нарушении по ст. 7.18 КоАП РФ.