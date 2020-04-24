О льготах гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф

В Кемеровской области проживает 857 граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, а также члены их семей, которые получают пенсии и ежемесячные денежные выплаты.

Основными льготами для граждан, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, являются досрочный выход на пенсию по старости, установление пенсий по инвалидности, по случаю потери кормильца, а также установление двух пенсий и двух ежемесячных денежных выплат*.

Такое право, например, предусмотрено для инвалидов вследствие военной травмы из числа «чернобыльцев»-военнослужащих. Им может быть установлена государственная пенсия по инвалидности и страховая пенсия по старости (ранее общеустановленного пенсионного возраста).

К числу получателей двух пенсий одновременно относятся и члены семей умерших «чернобыльцев», получивших или перенесших лучевую болезнь, ставших инвалидами вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, принимавших участие в ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС в зоне отчуждения:

нетрудоспособные родители по достижении возраста 55 лет женщины и 60 лет мужчины, независимо от нахождения их на иждивении погибшего (умершего) кормильца;

дети, не достигшие возраста 18 лет, а также обучающиеся по очной форме до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 25 лет;

супруги (жена, муж), если заняты уходом за детьми погибшего (умершего) кормильца, не достигшими 14 лет, независимо от факта работы;

супруги (жене, мужу) независимо от нахождения на иждивении и независимо от времени, прошедшего со дня гибели (смерти) кормильца, по достижении женой 50-летнего возраста, а мужем 55-летнего возраста или до наступления инвалидности.

Пенсия семьям по случаю потери кормильца назначается независимо от других видов пенсий, пособий и доходов.

*Пенсионное обеспечение граждан, относящихся к категории пострадавших от радиационной катастрофы регулируют три закона: № 1244-1 от 15.05.1991 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», № 166-ФЗ от 15.12.2001 «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и № 400-ФЗ от 28.12.2013 «О страховых пенсиях».