О льготах, стаже и индексациях: Сотрудники ПФР разъяснили ветеранам тонкости пенсионных вопросов

Сотрудники УПФР в Крапивинском районе Кемеровской области приняли участие в заседании Совета Ветеранов Крапивинского района. Цель таких, уже ставших традиционными, встреч всегда просветительская: представители Пенсионного фонда рассказывают об изменениях, которые произошли в пенсионном обеспечении граждан за период, прошедший с предыдущей встречи, отвечают на вопросы слушателей, дают консультации.

Начальник отдела выплаты пенсий Управления Анна Мельникова рассказала об индексациях социальной и страховой пенсий, которые прошли в феврале и апреле 2018 г., об августовском перерасчете пенсий работающим пенсионерам. Старшее поколение также очень интересовали поправки, внесенные Президентом Российской Федерации в законопроект о пенсиях. Присутствовавшие на встрече пенсионеры с шахтерским и педагогическим стажем в первую очередь тревожились за своих молодых коллег: смогут ли они теперь раньше выйти на пенсию. Анна Александровна пояснила, что законопроект предусматривает досрочный выход на пенсию граждан, занятых на работах с вредными, опасными и тяжелыми условиями труда, также не меняется специальный стаж, дающий право на досрочную пенсию у педагогических, медицинских и творческих работников.

Не осталась без внимания и тема планируемой индексации пенсии в 2019 году для неработающих пенсионеров в случае принятия закона.

Для более подробного изучения интересующих или уже озвученных тем присутствующим предложили взять с собой листовки, буклеты и пр. полиграфическую продукцию по пенсионному законодательству.