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О мерах безопасности рассказали росгвардейцы юным горожанам

 В Таштаголе сотрудники городского отдела вневедомственной охраны в рамках акции «Каникулы с Росгвардией» встретились с подопечными центра дополнительного образования «Созвездие».

Стражи правопорядка рассказали юным горожанам о службе в Росгвардии, а также о задачах по защите граждан и их имущества. Дети узнали, что их родной город в круглосуточном режиме патрулируют сотрудники войск правопорядка, к которым всегда можно обратиться за помощью. Росгвардейцы напомнили детям о правилах личной и имущественной безопасности, а также продемонстрировали ребятам образцы спецсредств и экипировки. Любой желающий смог примерить бронежилет и защитный шлем, почувствовав себя в роли настоящего бойца Росгвардии.

 После увлекательной беседы коллектив детского центра поблагодарил сотрудников войск правопорядка за познавательную беседу и вручил благодарственное письмо.

 

Общество
kuzbassnews.ru
08/07/2022
Общество
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