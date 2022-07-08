О мерах безопасности рассказали росгвардейцы юным горожанам

В Таштаголе сотрудники городского отдела вневедомственной охраны в рамках акции «Каникулы с Росгвардией» встретились с подопечными центра дополнительного образования «Созвездие».

Стражи правопорядка рассказали юным горожанам о службе в Росгвардии, а также о задачах по защите граждан и их имущества. Дети узнали, что их родной город в круглосуточном режиме патрулируют сотрудники войск правопорядка, к которым всегда можно обратиться за помощью. Росгвардейцы напомнили детям о правилах личной и имущественной безопасности, а также продемонстрировали ребятам образцы спецсредств и экипировки. Любой желающий смог примерить бронежилет и защитный шлем, почувствовав себя в роли настоящего бойца Росгвардии.

После увлекательной беседы коллектив детского центра поблагодарил сотрудников войск правопорядка за познавательную беседу и вручил благодарственное письмо.