О мерах государственной поддержки родителей и опекунов детей-инвалидов

В Кемеровской области 12,7 тыс. детей-инвалидов – получателей пенсии. Семьям, где есть дети – инвалиды и инвалиды с детства 1 группы, Пенсионный фонд предоставляет меры социальной поддержки, которые в этом году претерпели изменения. Так, для граждан, ухаживающих за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы с 1 июля 2019 г. повысились ежемесячные выплаты. С учетом районного коэффициента сумма выросла с 7150 руб. до 13 тысяч рублей.

Право на получение ежемесячной выплаты имеют родители (усыновители) или опекуны (попечители), которые являются трудоспособными, не работают и не являются получателями какого-либо вида пенсии и пособия по безработице, осуществляющие уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы. Ежемесячные выплаты устанавливаются одному неработающему трудоспособному лицу в отношении каждого ребенка-инвалида или инвалида с детства I группы на период осуществления ухода за ним.

Кроме того, один из родителей ребенка-инвалида может уйти на страховую пенсию по старости досрочно: отец в 55 лет, а мать в 50 при условии, что они воспитывали ребенка-инвалида до возраста 8 лет и имеют минимальный страховой стаж (20 лет для отца и 15 лет стажа для матери ребенка-инвалида).

Для опекунов тоже есть льготы – в случае установления опекунства над ребенком до того, как ему исполнится 8 лет, для них сокращается на год возраст выхода на пенсию за каждые полтора года опеки над ребенком-инвалидом. Нужно помнить, что возраст выхода на пенсию можно уменьшить не более, чем на 5 лет.

Уход за нетрудоспособным человеком государство считает социально-значимым периодом. Поэтому если речь идёт о гражданине, который ухаживает за инвалидом первой группы, ребенком-инвалидом или за лицом в возрасте от 80 лет, то для него предусмотрены компенсационные выплаты. Они составляют с учетом районного коэффициента 1560 руб. в месяц. Кроме того, периоды ухода учитываются ухаживающему лицу в страховой стаж при назначении пенсии. За 1 год такого нестрахового периода стажа (ухода) начисляется 1,8 пенсионного коэффициента. Пенсионные коэффициенты влияют на размер будущей пенсии.