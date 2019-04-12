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О многочисленных нарушениях ООО «Кузбассконсервмолоко»

Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области (далее — Управление) возбуждено административное дело в отношении ООО «Кузбассконсервмолоко» по ч.1 ст.14.43 КоАП РФ по фактам установления многочисленных нарушений, в различных областях Российской Федерации, требований технических регламентов Таможенного Союза в молочной продукции: несоответствие массовых долей белка и жира, массовой доли сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО); обнаружение растительных масел и жиров на растительной основе без указания данного факта на маркировке.

Информация о выявленных нарушениях в молочной продукции поступила в Управление посредством информационной системы «Сирано». В результате анализа поступившей информации составлен протокол в отношении юридического лица ООО «Кузбассконсервмолоко», юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 100 000 рублей.В настоящее время оплата штрафа произведена. Ранее, в ноябре 2018 года, Управлением юридическое лицо ООО «Кузбассконсервмолоко» привлечено по аналогичной статье за наличие в молочной продукции растительных жиров, без указания данного факта на маркировке.

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kuzbassnews.ru
12/04/2019
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