О надзорной деятельности отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля

Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу отделом фитосанитарного надзора и семенного контроля в 2020 году в целях предупреждения правонарушений было вынесено 42 предостережения по карантину растений.

Наиболее часто встречающее нарушение это ввоз в Кемеровскую область — Кузбасс подкарантинной продукции из Алтайского и Красноярского края, Воронежской, Томской, Свердловской, Липецкой, Иркутской, Нижегородской, Ростовской областям и Приморского края, в границах которых установлены карантинные фитосанитарные зоны по опасным карантинным объектам. Предприятия получали подкарантинную продукцию из карантинных фитосанитарных зон и не извещали Управление о доставке подкарантинной продукции.

В соответствии ст. 32, ст. 21 Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений» граждане, юридические лица, которые имеют в собственности, во владении, в пользовании, в аренде подкарантинные объекты или осуществляют производство (в том числе переработку), ввоз в Российскую Федерацию, вывоз из Российской Федерации, хранение, перевозку и реализацию подкарантинной продукции, обязаны: выполнять карантинные фитосанитарные требования: извещать немедленно федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области карантина растений, о доставке подкарантинной продукции, подкарантинных объектов, в том числе в электронной форме, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области карантина растений, а также обязаны осуществить погашение карантинного сертификата в течение одного дня с момента доставки подкарантинной продукции.

С учетом того, что ранее данные юридические лици и индивидуальные предприниматели не привлекались к административной ответственности за нарушение вышеуказанных требований законодательства РФ в области карантина растений, а также отсутствовала угроза причинения вреда окружающей среде и растениям при использовании подкарантинной продукции (продукция ввезена в регион с карантинными сертификатами), в целях профилактики и предупреждения нарушений обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям законодательства в области карантина растений, предприятия были выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.