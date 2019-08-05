О нарушение ветеринарных требований технического регламента Таможенного союза

В июле текущего года специалистами территориального управления Россельхознадзора проведена проверка юридического лица, осуществляющего деятельность по производству и реализации мясных полуфабрикатов в г. Кемерово.
Инспекторами отдела внутреннего государственного ветеринарного надзора были выявлены нарушения обязательных ветеринарных требований технических регламентов Таможенного союза (ТР ТС). Так, при осмотре перерабатывающего цеха установлено отсутствие поточности процессов производства, а именно: входящее сырье пересекается непосредственно с готовой продукцией. Кроме того, в производственном цехе отсутствуют промаркированные емкости с крышками для сбора и хранения отходов различных категорий.
Данные нарушения могут повлечь обсеменение патогенной микрофлорой изготавливаемого продукта и вызвать отравление организма при употреблении этой продукции в пищу.
За выявленные нарушения требований ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ. В виду того, что юридическое лицо является субъектом малого предпринимательства, административный штраф заменен на предупреждение.
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