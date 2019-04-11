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«О нарушении лицензионных требований»

Специалистами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области, в соответствии со сводным планом проведения плановых  проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год, была проведена проверка в отношении ветеринарной аптеки, осуществляющей деятельность на территории г. Кемерово.

 

По результатам проверки выявлены нарушения лицензионных требований и условий при осуществлении фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения: у работника, который является в данной аптеке ответственным за реализацию и хранение ветеринарных препаратов, отсутствуют диплом о наличии высшего или среднего фармацевтического либо высшего или среднего ветеринарного образования и сертификат специалиста в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения.

По факту нарушений законодательства РФ в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения в отношении юридического лица был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ и направлен по подведомственности в Арбитражный суд Кемеровской области для принятия решения. По итогам рассмотрения Арбитражным судом Кемеровской области вынесено решение о привлечении юридического лица к административной ответственности по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ и назначено административное наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей.

 

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
11/04/2019
Общество
Кемерово
Новости Кузбасса

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