О нарушении на молочном предприятии

В июле текущего года специалистами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области была проведена внеплановая выездная проверка в отношении одного из предприятий, осуществляющего деятельность по производству молочной продукции.

В результате проверки установлено, что частично нарушено ограждение территории предприятия, отсутствует дезинфекционный коврик и ёмкость с дезраствором в цехе готовой продукции, не промаркирована используемая в процессе производства тара, не проводится лабораторный контроль воды, применяемой в технологическом процессе.

За нарушение требований технических регламентов Таможенного Союза в отношении юридического и должностного лица составлены 2 протокола об административном правонарушении по ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ, выдано предписание с указанием сроков исполнения.

При проведении проверки по исполнению предписания установлено, что предписание исполнено в полном объеме.