О нарушении Обществом с ограниченной ответственностью «Гулливер» требований законодательства в области карантина растений
Сотрудниками отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области в конце сентября текущего года при проведении внеплановой выездной проверки в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Гулливер», осуществляющего деятельность в сфере заготовки, хранения и переработки древесины в Ижморском районе Кемеровской области, выявлено нарушение законодательства Российской Федерации в области карантина растений.
В ходе проверки было установлено, что организацией не принимались меры по проведению систематических карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов в местах хранения и распиловки лесоматериалов, отсутствуют документы, подтверждающие проведения обследований используемых подкарантинных объектов.
По факту выявленного нарушения правил производства, заготовки, перевозки, хранения, переработки, использования и реализации подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза) возбуждено дело об административном правонарушении.
В октябре постановлением Управления юридическое лицо привлечено к административной ответственности по статье 10.3 КоАП РФ. В целях устранения выявленных нарушений ООО «Гулливер» выдано предписание.
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