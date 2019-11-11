О нарушении Обществом с ограниченной ответственностью «Гулливер» требований законодательства в области карантина растений

Сотрудниками отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области в конце сентября текущего года при проведении внеплановой выездной проверки в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Гулливер», осуществляющего деятельность в сфере заготовки, хранения и переработки древесины в Ижморском районе Кемеровской области, выявлено нарушение законодательства Российской Федерации в области карантина растений.

В ходе проверки было установлено, что организацией не принимались меры по проведению систематических карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов в местах хранения и распиловки лесоматериалов, отсутствуют документы, подтверждающие проведения обследований используемых подкарантинных объектов.

По факту выявленного нарушения правил производства, заготовки, перевозки, хранения, переработки, использования и реализации подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза) возбуждено дело об административном правонарушении.

В октябре постановлением Управления юридическое лицо привлечено к административной ответственности по статье 10.3 КоАП РФ. В целях устранения выявленных нарушений ООО «Гулливер» выдано предписание.