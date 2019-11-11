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О нарушении Обществом с ограниченной ответственностью «Лесная поляна» требований в области карантина растений при хранении древесины

Сотрудниками отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области в конце сентября текущего года при проведении внеплановой выездной проверки в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Лесная поляна» выявлено нарушение законодательства Российской Федерации в области карантина растений. Предприятие осуществляет деятельность в сфере заготовки древесины в Кемеровском районе Кемеровской области,

В ходе проверки инспекторами установлено, что организацией не принимались меры по проведению систематических карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов в местах хранения и распиловки лесоматериалов. Документы, подтверждающие проведения карантинных фитосанитарных обследований, отсутствуют.

По факту выявленного нарушения правил производства, заготовки, перевозки, хранения, переработки, использования и реализации подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза) возбуждено дело об административном правонарушении.

В октябре по результатам рассмотрения административных материалов юридическое лицо признано виновным и привлечено к административной ответственности по статье 10.3 КоАП РФ. В целях устранения выявленных нарушений ООО «Лесная поляна» выдано предписание.

 

Общество
kuzbassnews.ru
11/11/2019
Общество
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Новости Кузбасса

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