О нарушении Обществом с ограниченной ответственностью «Лесная поляна» требований в области карантина растений при хранении древесины
Сотрудниками отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области в конце сентября текущего года при проведении внеплановой выездной проверки в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Лесная поляна» выявлено нарушение законодательства Российской Федерации в области карантина растений. Предприятие осуществляет деятельность в сфере заготовки древесины в Кемеровском районе Кемеровской области,
В ходе проверки инспекторами установлено, что организацией не принимались меры по проведению систематических карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов в местах хранения и распиловки лесоматериалов. Документы, подтверждающие проведения карантинных фитосанитарных обследований, отсутствуют.
По факту выявленного нарушения правил производства, заготовки, перевозки, хранения, переработки, использования и реализации подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза) возбуждено дело об административном правонарушении.
В октябре по результатам рассмотрения административных материалов юридическое лицо признано виновным и привлечено к административной ответственности по статье 10.3 КоАП РФ. В целях устранения выявленных нарушений ООО «Лесная поляна» выдано предписание.
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