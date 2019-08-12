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О нарушении при хранении древесины .

При проведении внеплановой выездной проверки в отношении индивидуального предпринимателя Епонишникова Дмитрия Сергеевича, который является лесозаготовителем в Крапивинском районе Кемеровской области, сотрудниками отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора и по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области, выявлено нарушение законодательства Российской Федерации в области карантина растений.

В ходе проверки было установлено, что индивидуальным предпринимателем не принимались меры по проведению систематических карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов в местах хранения и распиловки лесоматериалов. Не разработан и не утвержден план проведения систематических карантинных фитосанитарных обследований используемых подкарантинных объектов.

По результатам проверки, по факту нарушения правил хранения, переработки подкарантинной продукции возбуждено административное дело.

В целях устранения выявленных нарушений индивидуальному предпринимателю Епонишникову Дмитрию Сергеевичу выдано предписание.

 

Общество
kuzbassnews.ru
12/08/2019
Общество
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Новости Кузбасса

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