Новости Кузбасса

Специалистами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области в ходе проведения выездной плановой проверки в отношении МБОУ «Николаевская школа» выявлены нарушения в области обеспечения качества и безопасности крупы, закупаемой на государственные нужды. На все крупы, находившиеся на остатке, отсутствовали документы, подтверждающие безопасность и качество. В соответствии с действующим законодательством РФ закупать и принимать крупу необходимо только при наличии документов, подтверждающих безопасность и качество — декларации о соответствии. Учреждению выдано предписание об устранении нарушений, в результате которого данные крупы не были допущены к питанию учащихся без надлежащих документов.

За допущенные нарушения возбуждены административные дела по ст. 7.18 КоАП РФ нарушение правил хранения, закупки или рационального использования зерна и продуктов его переработки, правил производства продуктов переработки зерна в отношении юридического и должностного лица.